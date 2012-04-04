"Псевдоомоновцы" похитили гендиректора строительной фирмы

В Одинцовском районе Подмосковья шестеро мужчин в форме сотрудников ОМОНа похитили гендиректора столичной строительной фирмы и его водителя. Автомобиль руководителя фирмы нашли 3 апреля у деревни Липки.



Преступники блокировали машину Lexus, произвели несколько выстрелов в воздух, затем насильно пересадили водителя и пассажира автомобиля в другую машину, после чего скрылись с места происшествия, сообщает РБК.

Сейчас преступники и похищенные разыскиваются. Проводится доследственная проверка, отрабатываются различные версии случившегося.



