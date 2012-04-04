Ветеран ВОВ застрелил своего 20-летнего правнука из наградного ружья на Кузбассе

На Кузбассе в поселке Ягуновка Кемеровской области 88-летний ветеран Великой Отечественной войны накануне ночью выстрелами из ружья в голову убил родного правнука, который пытался его в очередной раз обокрасть.

"Как удалось установить, ветеран войны 1924 года рождения произвел два выстрела из ружья в правнука, пытавшегося залезть в дом через форточку. От полученных ранений молодой человек скончался, у ветерана изъято оружие — двуствольное ружье и наградное ружье, подаренное во время войны, а также пять патронов к ним", — цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

Также он отметил, что погибший, парень 1991 года рождения, по имеющимся данным, ранее был судим, и неоднократно воровал из дома прадеда. Подозреваемый в убийстве не арестован, с него взято обязательство о явке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.