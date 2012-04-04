В пожаре на Качаловском рынке погибли граждане Узбекистана

В пожаре на рынке Москвы, погибли 17 граждан Узбекистана, а не Таджикистана, как сообщалось ранее в СМИ. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за теплового воздействия обогревателя.



В связи с трагедией глава МЧС России Сергей Шойгу предложил совместно с ФМС провести рейды по местам, где в неприспособленных условиях проживают рабочие.



Ранее «АН» сообщали, что задержаны собственник и арендатор здания, где в пожаре погибли люди.



