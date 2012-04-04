Задержан арендатор здания, где в пожаре погибли 17 человек

По делу о пожаре, вспыхнувшем на рынке на юге Москвы, в результате которого погибли 17 рабочих из Таджикистана, задержан еще один подозреваемый — владелец фирмы, арендовавший склад.



Задержанный — Седрак Степанян, являющийся фактическим владельцем ООО "Альбасет", которое арендовало и эксплуатировало склад, где произошел пожар, и организовало работу нелегальных мигрантов. В настоящее время его допрашивают, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщали "АН", ранее был задержан в качестве подозреваемого собственник помещения - генеральный директор ООО "Старт 2" Владимир Лыков.



