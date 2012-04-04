Во Владивостоке ищут грабителя, уже трижды нападавшего на одиноких женщин

Несколько уголовных дел было возбуждено во Владивостоке после серии нападений на одиноко шедших женщин - одна женщина погибла, две находятся в реанимации. Налетчик действует решительно и дерзко.

Он нападает в темное время суток, подстерегая одинокую жертву в укромном месте. Полицейские уверены, что это не маньяк, а жестокий серийный грабитель.

Первое нападение произошло поздним вечером 19 марта. Тогда жертвой стала 60-летняя пенсионерка, которой злоумышленник нанес ножевые ранения. Пострадавшая была госпитализирована, но спасти ее врачам не удалось. В тот же день часом позже неизвестный напал на 30-летнюю воспитательницу детского сада, нанеся ей несколько ударов ножом и забрав 500 рублей. Третьей жертвой уже поздно вечером стала 25-летняя девушка. Она получила несколько ножевых ранений и в настоящее время находится в реанимации. У девушки была похищена сумка.

Все нападения произошли в Первомайском районе Владивостока. По разрозненным приметам следователи составили описание подозреваемого в нападениях на женщин. Это мужчина в возрасте 20-25 лет, худощавого телосложения. Он был одет в темную куртку, черные брюки и черную вязаную шапку.



Следствием было возбуждено три уголовных дела: одно - по факту убийства (ч. 1 ст. 105) и два - по факту разбойных нападений (ч. 2 ст. 162). Уголовные дела соединены в одно производство, создана специальная следственная группа. Преступника надеются обезвредить в ближайшее время.



