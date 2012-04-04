В Магадане перекрыли один из каналов поставки синтетических наркотиков

Сотрудники Регионального управления наркоконтроля на Колыме задержали одного из участников преступной группировки, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков - спайсов.



Жители Магадана организовали поставку наркотических средств в областной центр и

Продавали их и в городе, и в районах области. При личном досмотре у 26-летнего обвиняемого изъяли 10 граммов курительных смесей, расфасованных в пакетики.

В его квартире нашли еще 435 граммов наркотиков. По тому, как хранили наркотические вещества, сотрудники наркоконтроля решили, что они предназначались для продажи в молодежной среде, сообщает «Интерфакс».

За хранение наркотиков в особо крупном размере в отношении жителя Магадана возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.



