В Ингушетии уничтожили 4 предполагаемых боевиков

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию в результате которой были уничтожены четверо предполагаемых боевиков. Операцию провели во вторник в центре Назрани.

Силовики попытались остановить легковой автомобиль отечественного образца. В ответ из салона был открыт огонь из автомата. В результате были ликвидированы находившиеся в машине мужчины, предполагаемые боевики, передает РИА Новости. Их личности пока не установлены.