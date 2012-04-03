В Дагестане в ходе спецоперации уничтожены трое боевиков

В Дагестане проходит спецоперация по уничтожению боевиков. Операция проходит в Сергокалинском районе республики. Как отмечает Национальный антитеррористический комитет (НАК), блокирована группа боевиков, трое из них уничтожены.

По данным НАК, "в рамках действующего в данном районе правового режима контртеррористической операции был блокирован участок лесного массива около села Кадиркент", передает Интерфакс. В ходе боестолкновения были уничтожены трое членов бандгруппы.