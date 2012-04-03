Свердловский полицейский пытался украсть продукты в магазине Екатеринбурга

Свердловские следователи расследуют дело в отношении 30-летнего старшего сержанта полиции из области, который пытался в одежде вынести из магазина "Кировский" в Екатеринбурге неоплаченные товары на сумму более 2 тысяч рублей.

По версии следствия, 23 марта подозреваемый пытался вынести из магазина неоплаченные товары в рукавах и карманах куртки, а также в карманах брюк. На месте его задержали охранники, а потом передали задержанного прибывшим сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, передает Интерфакс.

В отношении старшего сержанта полиции, полицейского-водителя ППС одного из территориальных отделов МВД России возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ (покушение на кражу).

В распоряжении следователей находятся соответствующие видеоматериалы с камер наблюдения, отмечает пресс-служба.

Установлено, что полицейский приехал в Екатеринбург для сдачи сессии в Уральском юридическом институте МВД России.

"В настоящее время в отношении гражданина избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.