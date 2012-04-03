В Подмосковье гость страны из Армении пытался вынести банкомат из банка в Химках

В Подмосковье мужчина в ночь на вторник пытался вытащить банкомат, в котором находилось 3,7 млн руб. из вестибюля офиса коммерческого банка. При попытке на Московской улице в Химках задержан гражданин Армении.

В понедельник ночью сработала охранная сигнализация в офисе банка. На место происшествия прибыл наряд полиции и задержал 33-летнего гражданина Армении, временно зарегистрированного в Москве, источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.