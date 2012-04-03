На Северном Кавказе в понедельник вечером в кабардино-балкарском селе Исламей расстрелян в служебном "газике" баксанский участковый - младший лейтенант Замир Тлекушаев. От полученных ранений офицер погиб на месте.

Преступники разыскиваются. Глава МВД КБР генерал-майор полиции Сергей Васильев ввел на территории Баксанского района в действие план "Вулкан-3". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"МВД по Кабардино-Балкарской республике проводит комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию преступников, которые сегодня в 20:40 в селе Исламей Баксанского района совершившли вооруженное нападение на участкового уполномоченного полиции МО МВД РФ "Баксанский" младшего лейтенанта З.Тлекушаева", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по КБР, полученном ночью понедельника, передает Интерфакс.

Установлено, что бандиты стреляли с двух точек по стоящей на обочине дороги автомашине "ГАЗ-3110", где находился Тлекушаев. На месте преступления обнаружено 13 гильз калибра 7,62 мм и четыре гильзы калибра 5,45 мм.

Следственное управление СКР по КБР возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и ст. 222 УК РФ ("незаконный оборот оружия").