В Петербурге при разбойном нападении застрелили сотрудника ломбарда
2 апреля 2012, 15:08 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Петербурге расследуют первоапрельское нападение на ломбард "Аверс" на Шлиссельбургском проспекте. Преступники застрелили 29-летнего сотрудника и похитили драгоценности на три миллиона сто двадцать тысяч рублей.
Следствие закончило осмотр места происшествия. Разбойников-убийц ищут. Уголовное дело возбудили по двум статьям.
- Расследование взяло на особый контроль руководство ведомства, - сообщили в главном следственном управлении СК по Петербургу.