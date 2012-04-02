В Петербурге при разбойном нападении застрелили сотрудника ломбарда

В Петербурге расследуют первоапрельское нападение на ломбард "Аверс" на Шлиссельбургском проспекте. Преступники застрелили 29-летнего сотрудника и похитили драгоценности на три миллиона сто двадцать тысяч рублей.

Следствие закончило осмотр места происшествия. Разбойников-убийц ищут. Уголовное дело возбудили по двум статьям.

- Расследование взяло на особый контроль руководство ведомства, - сообщили в главном следственном управлении СК по Петербургу.