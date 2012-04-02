В Петербурге вор-альпинист через окно влез в квартиру на 6 этаже

В Петербурге в течение суток, с трех часов дня 31 марта до 15 часов вчерашнего дня, неизвестный преступник проник в квартиру дома 117/2 по улице Савушкина.

Жилище расположено на шестом этаже 16-этажного здания, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Вор-«альпинист» отжал стеклопакет окна и оказался внутри квартиры, двери которой находились под сигнализацией.

Злоумышленник похитил домашний сейф, в котором лежали 25 тысяч долларов и газовый пистолет ИЖ-78. Также преступник унес ноутбук. Все похищенное он сложил в большую спортивную сумку хозяев и скрылся, очевидно, тем же путем – через окно. Общая сумма ущерба составила 763 500 рублей.

Квартира принадлежит 39-летнему петербуржцу, который в данный момент находится за границей. О краже в полицию сообщила его жена, менеджер одного ООО.