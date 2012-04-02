На юге Москвы обнаружен склад фальсифицированных сигарет

Полиция пресекла деятельность организованной группы, торговавшей поддельными сигаретами престижного бренда.Сигареты марки "Parliament" незаконно ввозили на территорию РФ из Украины и реализовывали крупным оптом.



Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с Управлением ЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержаны участники организованной группы, подозреваемые в сбыте фальсифицированной табачной продукции. Поддельные сигареты марки "Parliament" незаконно ввозили на территорию РФ из Украины и реализовывали крупными партиями. Во время проверочной закупки сбытчиков задержали с поличным. В ходе закупки сотрудники полиции приобрели 65 тысяч пачек сигарет на сумму более 2 млн рублей.

Склад располагался на юге Москвы. При его осмотре обнаружено более 165 тысяч пачек контрафактных сигарет и безакцизная алкогольная продукция, сообщает «Интерфакс». Ущерб компании-правообладателю превышает 15 млн рублей.



