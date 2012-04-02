В Пермском крае задержаны подозреваемые в похищении Ильи Ярополова (ВИДЕО)
2 апреля 2012, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники правоохранительных органов в Пермском крае задержали подозреваемых в похищении 7-летнего Ильи Ярополова. Две женщины и один мужчина, жители Перми, были задержаны в воскресенье.
Устанавливаются обстоятельства, в том числе мотивы похищения, после чего следствие будет решать, возможно ли освобождение подозреваемых от уголовной ответственности, в связи с добровольным освобождением ребенка.
Семилетний Илья Ярополов, похищенный 27 марта из детского сада в Краснокамске Пермском крае, был обнаружен после анонимного звонка.