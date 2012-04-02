В Пермском крае задержаны подозреваемые в похищении Ильи Ярополова (ВИДЕО)

Сотрудники правоохранительных органов в Пермском крае задержали подозреваемых в похищении 7-летнего Ильи Ярополова. Две женщины и один мужчина, жители Перми, были задержаны в воскресенье.



Устанавливаются обстоятельства, в том числе мотивы похищения, после чего следствие будет решать, возможно ли освобождение подозреваемых от уголовной ответственности, в связи с добровольным освобождением ребенка.



Семилетний Илья Ярополов, похищенный 27 марта из детского сада в Краснокамске Пермском крае, был обнаружен после анонимного звонка.



