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Прибывшие по вызову медики "скорой" были избиты пьяными дебоширами

2 апреля 2012, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]

Прибывшие по вызову медики "скорой" были избиты пьяными дебоширами

В воскресенье, примерно в час ночи, бригада "скорой помощи" прибыла по вызову на улицу Лавочкина, дом 42, корпус 2В, откуда поступил вызов в службу "03".Никак не ожидали врачи, что с ними там произойдет.

Осматривая совершенно пьяную пациентку, врач и фельдшер сначала наслушались различных угроз от также бывших в состоянии сильного алкогольного опьянения родственников женщины, а потом были еще и избиты ими.
В результате, медики сами были вынуждены отправиться за получением помощи к коллегам к 81-ю городскую больницу. С дебоширами разбирается полиция, сообщает «Интерфакс».

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В Мордовии девочка скончалась от удара током, взяв в руки телефон

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На Украине захотели дешевый бензин

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В Оренбурге прокуратура устанавливает причину гибели 65 животных

В Оренбурге прокуратура устанавливает причину гибели 65 животных

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В Госдуме заявили, что Вторая Мировая война для Эстонии не начиналась

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Лобода рассказала о песне Пугачевой и титуле "преемницы" Примадонны

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Президент Эстонии: Для нас Вторая мировая война закончилась 25 лет назад

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Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан

Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём Telegram-канале резко высказался в адрес оппозиционеров, которые в годовщину трагедии пообещали наказать «виновных» в теракте.

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Елизавета II подшутила над туристами из США

Елизавета II подшутила над туристами из США

Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами из Соединённых Штатов, когда гуляла в окрестностях замка Балморал в Шотландии вместе со своим охранником.

//Новости МирТесен

//В мире

Коломойский рассказал, что обсуждал дефолт с Зеленским

Коломойский рассказал, что обсуждал дефолт с Зеленским

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, как год назад обсуждал с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским возможность дефолта. По словам олигарха, глава государства осознаёт лежащую на нём ответственность.

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Беслан могут сделать символом счастливого детства

Беслан могут сделать символом счастливого детства

В Северной Осетии пострадавшие во время теракта 1 сентября 2004 года в Беслане предложили сделать город символом счастливого детства. О задумке рассказала возглавляющая комитет «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

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В Госдуме прокомментировали новые правила призыва в армию

В Госдуме прокомментировали новые правила призыва в армию

В Госдуме первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин прокомментировал новые изменения в правилах призыва в армию, касающиеся отсрочки или освобождения от воинской службы.

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Главе МИД Латвии напомнили о его советском прошлом

Главе МИД Латвии напомнили о его советском прошлом

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В Латвии подорожала скорая помощь

В Латвии подорожала скорая помощь

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Башар Асад отправил брата под арест после постов его сына про роскошную жизнь

Башар Асад отправил брата под арест после постов его сына про роскошную жизнь

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Папа Римский опоздал на проповедь, застряв в лифте

Пожарные вызволили главу католической церкви Франциска. Он застрял в лифте.Только потом его смогли достать оттуда пожарные. Об этом сообщило агентство Reuters.

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