В воскресенье, примерно в час ночи, бригада "скорой помощи" прибыла по вызову на улицу Лавочкина, дом 42, корпус 2В, откуда поступил вызов в службу "03".Никак не ожидали врачи, что с ними там произойдет.

Осматривая совершенно пьяную пациентку, врач и фельдшер сначала наслушались различных угроз от также бывших в состоянии сильного алкогольного опьянения родственников женщины, а потом были еще и избиты ими.

В результате, медики сами были вынуждены отправиться за получением помощи к коллегам к 81-ю городскую больницу. С дебоширами разбирается полиция, сообщает «Интерфакс».



