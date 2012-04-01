В Красноярском крае полицейские пресекли канал поставки героина

В Красноярском крае сотрудникам полиции удалось ликвидировать канал поставки героина из Таджикистана. Был задержан гражданин Таджикистана, организовавший сбыт наркотика в особо крупном размере.

Прибывший из Таджикистана 24-летний мужчина был задержан в Ленинском районе г.Красноярска, отмечает Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Задержанный пытался сбыть 90 г героина. В ходе обыска в арендуемой им квартире была изъята спортивная сумка, передает РБК. В сумке находились 12 полимерных пакетов с 700 г героина.