В Псковской области "важняки" СУСКа по региону возбудили уголовное дело в отношении сотрудника отдела по борьбе с правонарушениями в сфере высоких технологий областного УМВД РФ, подозреваемого в крупной афёре.

"По версии следствия, в феврале 2012 года полицейский решил завладеть денежными средствами коммерсанта из г.Великие Луки. С этой целью он ввел его в заблуждение относительно проводимых в отношении него оперативно-розыскных мероприятий в связи с подозрением в преступной деятельности, которые фактически не осуществлялись, после чего потребовал за оказание своих услуг по предоставлению мнимой информации вознаграждение в размере 300 тыс. рублей", - сообщает в воскресенье старший помощник руководителя СУСКР по Псковской области по взаимодействию с СМИ Антон Доброхотов.

Затем "борец" с правонарушениями в сфере IT, запросил деньги за прекращение слежки. 60 тысяч он успешно получил, а при передае ещё 100 тысяч сотрудники УСБ области схватили его за руку.

В отношении сотрудника отдела "К" заведено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. сотрудника отдела по борьбе с правонарушениями в сфере высоких технологий УМВД России по Псковской области.