Пенсионер убил мать и дядю и покончил с собой в Нижнем Тагиле

В Свердловской области вечером пятницы в квартире одного из домов по улице Черноисточинское шоссе в Нижнем Тагиле обнаружены тела трех пенсионеров – 76-летней женщины и 74-летнего мужчины (брата и сестры), а также 55-летнего сына погибшей женщины.

Есть все основания полагать, что сын зарезал и задушил мать и дядю, а потом покончил с собой, отравившись бытовым газом.

"30 марта 2012 года около 21 часов вечера в квартире одного из домов по улице Черноисточинское шоссе в Нижнем Тагиле обнаружены тела трех пенсионеров – 76-летней женщины и 74-летнего мужчины (брата и сестры), а также 55-летнего сына погибшей женщины. У брата и сестры имеются признаки насильственной смерти в виде резаных ран и удушения, у сына погибшей, по предварительным данным, имеются признаки отравления бытовым газом. Из квартиры шел сильный запах газа; тела погибших были обнаружены одним из родственников после того, как соседи помогли вскрыть запертую изнутри дверь", - сообщил в воскресенье старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Тагилстроевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело за убийство нескольких неловек.

Следователи выясняют обстоятельство случившегося. Проверяют несколько версий, в том числе - совершение преступления кем-либо из погибших и последующее самоубийство, совершение убийства третьими (посторонними) лицами, а также групповое самоубийство.