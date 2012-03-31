В Брянске арестован отец убитой 9-месячной девочки

Володарский районный суд Брянска вынес сегодня постановление о заключении под стражу Александра Кулагина, который совершил убийство девятимесячной Ани Шкапцовой, которую так долго искали.



В начале марта Кулагин в ссоре со своей сожительницей Светланой Шкапцовой нанес девочке удар по голове, а затем бросил ее на диван. Она также запретил Шкапцовой вызвать врача. Ребенок скончался от полученных травм на следующий день. Заметая следы, Куланиг вывез тело девочки в лес и сжег его, а останки похоронил в могиле своей бабушки.

Затем было инсценировано похищение ребенка. Светлана Шкапцова заявила в полицию, что коляска с ребенком была похищена вечером 11 марта у зоомагазина на улице Пушкина в Володарском районе. Коляску удалось обнаружить в подъезде одного из домов неподалеку от места мнимого похищения. Розыск ребенка более двух недель вели ежедневно свыше 1 тыс полицейских, сотрудники УФСБ, МЧС, наркоконтроля и других силовых ведомств, а также 1,3 тыс волонтеров, представителей администраций и общественных помощников.

Следствие собрало неопровержимые доказательства вины Кулагина и Светланы Шкапцовой. Кулагин был задержан в Москве, где он работал вахтовым методом, и доставлен в Брянск. В Брянске была задержана мать девочки. На допросах они дали признательные показания. В частности, Кулагин подробно рассказал, как убил ребенка, а затем сжег его тело, сообщает ИТАР-ТАСС. Шкапцова утверждала, что Кулагин угрозами заставил ее инсценировать похищение.



