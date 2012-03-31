У воспитателя детского сада в Петербурге нашли венерическое заболевание

У воспитателя детского сада №40 Московского района Петербурга в ходе планового осмотра, проведенного в марте, обнаружили сифилис.



Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу Московского района, сразу после этого воспитатель была отправлена на больничный, затем она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Женщина проработала в детском саду четыре года. Никаких нареканий со стороны руководства не было.

В пресс-службе уточнили, что в ходе осмотра в ноябре 2011 года заболевания сифилисом у нее не обнаружили.



У детей группы, в которой работала воспитательница, была взята кровь для исследования. "Это было сделано не принудительно — родители всех детей расписались в регистрационном журнале за проведение анализа", — подчеркнули в пресс-службе.



Сразу после инцидента в детском саду была проведена обработка всех помещений. "В первую очередь, это касалось пищеблока и той группы, где работала воспитатель. Дополнительно была проведена обработка остальных групп, лестниц и коридоров", — добавили в районной пресс-службе. Заболел ли кто-либо из детей, пока неизвестно.



По мнению медиков, в таких случаях нет ничего удивительного, поскольку сейчас сотрудники, работающие в детских садах и школах, обследуются на инфекции всего лишь дважды в год, а не четыре раза, как это было раньше.