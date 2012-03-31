В Россию экстрадировали петербурженку, обвиняемую в сутенерстве

30 марта в Россию из Германии экстрадировали петербурженку Светлану Медингер, обвиняемую в вовлечении людей в занятие проституцией. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры России.



По данным следствия, в 2003 году Медингер со своим сожителем Андреем Пасторовым создали преступную группу по вовлечению девушек в занятие проституцией. В Германии обвиняемые заранее подбирали помещения и осуществляли денежные переводы.



Как говорится в сообщении, с 2003 по 2005 год Медингер вовлекла в занятие проституцией 5 девушек. Она использовала уговоры, заведомо ложные обещания, запугивала и шантажировала их, «угрожая в случае неповиновения физической расправой над потерпевшими и членами их семей».



В 2010 году Медингер была объявлена в международный розыск и в ноябре 2011 года задержана на территории Германии. «Соучастник преступления Андрей Пасторов в июле 2008 года Дзержинским районным судом Петербурга был осужден к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - отмечается на сайте Генпрокуратуры.



