В Москве двое неизвестных ограбили мужчину в вагоне метро

В Москве двое преступников ограбили накануне жителя Подмосковья в вагоне метро при проезде от станции метро "Кузьминки" до станции "Рязанский проспект".

Вечером в пятницу двое неизвестных, в вагоне электропоезда, угрожая пистолетом, избили мужчину.

Злоумышленники отняли у него сотовый телефон, сорвали с шеи цепочку с крестиком и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой).