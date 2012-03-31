В Москве двое неизвестных ограбили мужчину в вагоне метро
31 марта 2012, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве двое преступников ограбили накануне жителя Подмосковья в вагоне метро при проезде от станции метро "Кузьминки" до станции "Рязанский проспект".
Вечером в пятницу двое неизвестных, в вагоне электропоезда, угрожая пистолетом, избили мужчину.
Злоумышленники отняли у него сотовый телефон, сорвали с шеи цепочку с крестиком и скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой).