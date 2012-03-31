Светлану Медингер, торговавшую россиянками в Германии, вернули на родину

Гражданка России Светлана Медингер, обвиняемая в сутенерстве в Германии, которая почти шесть лет бегала от правосудия, экстрадирована в Россию, сообщила в субботу официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева.

По словам Гридневой, в настоящее время уголовное дело находится в производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Она обвиняется в вовлечении в занятие проституцией и принуждении к занятию проституцией, с угрозой применения насилия, с перемещением через государственную границу России группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в 2003 году Медингер вместе со своим сожителем Андреем Пасторовым создали преступную группу по вовлечению девушек в занятия проституцией, заранее подобрав помещение в Германии.

По словам Гридневой, в период с ноября 2003 по сентябрь 2004 года в занятие проституцией под угрозой физической расправы были вовлечены четыре россиянки.

"Женщин переправили через границу, используя заведомо ложные обещания, запугивания и шантаж, угрожая в случае неповиновения физической расправой над потерпевшими и членами их семей, в том числе несовершеннолетними детьми, находящимися на территории РФ", - добавила представитель Генпрокуратуры России.

В 2006 году Светлана Медингер была объявлена в федеральный розыск, а в августе 2010 года - в международный розыск. Через год она была задержана на территории Германии, а в декабре 2011 года российская Генпрокуратура направила запрос о ее выдаче.

Соучастник преступления Андрей Пасторов в 2008 году был приговорен в Санкт-Петербурге к четырем годам колонии.