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В Доминикане капитану "наркотанкера" Carib Vision Широкову назначен адвокат

31 марта 2012, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Доминикане капитану "наркотанкера" Carib Vision Широкову назначен адвокат
Кадр Вести

В городе Ла-Романа Доминиканской республики капитану танкера Carib Vision Вадиму Широкову, который вместе с экипажем был арестован 5 февраля, подобран местный адвокат. Капитан подозревается в организации наркотрафика.

Для общения с адвокатом Широкову найден и переводчик – российский гражданин, постоянно проживающий в Доминиканской Республике, передает агентство "Интерфакс". Трое других членов российского экипажа - первый помощник капитана Алферьев, оператор насосного оборудования Светлов и главный механик Малышкин - вылетают в Россию.

"АН" писали, что МИД РФ информировал накануне о том, что в ближайшее время Доминикана определит для Широкова меру пресечения.

Напомним, Carib Vision с экипажем из 17 российских моряков был задержан в Доминиканской Республике 5 февраля в ходе в ходе облавы на наркоторговцев, хотя на самом танкере ничего запрещенного не нашли. Крупная партия кокаина была обнаружена на борту катера владельца Carib Vision пуэрториканца Эдуардо Лариоса Санчеса. Его арестовали, а танкер с российским экипажем попал под подозрение в том, что на нем, возможно, также провозили наркотики.

Масштабная спецоперация под кодовым названием "Землетрясение" проводилась на популярном доминиканском курорте Каза-де-Кампо. Всего под стражей оказались 29 человек, причем 17 из них были названы "русскими". Другие пять арестованных приехали в Доминикану из Пуэрто-Рико, один - из Колумбии, а остальные - местные граждане.

При обысках в ходе спецоперации, которая проводилась при содействии американского Управления по борьбе с наркоторговлей, доминиканскими оперативниками было обнаружено 122 килограмма кокаина. Груз наркотиков готовился к отправке в Пуэрто-Рико.

Полиция также конфисковала имущество, принадлежащее взятым под стражу - две виллы, две квартиры, яхту, быстроходный катер и частный самолет.

По информации доминиканской стороны, арестованные входили в состав преступной группировки, занимавшейся транспортировкой наркотиков из Южной Америки (главным образом, из Колумбии) транзитом через территорию Доминиканской Республики в Пуэрто-Рико, которое имеет статус "свободно ассоциированного" с США государства.

На вырученные от наркоторговли миллионы долларов преступники покупали отели и недвижимость. Главарем группировки является пуэрториканец Омар Альберто Диас Павон. Ему и принадлежат конфискованные виллы.

Яхта и катер, на которых найден груз кокаина, принадлежат Эдуардо Лариосу Санчесу. А владельцем и пилотом самолета наркоторговцев является Алекс Окасио.

В течение нескольких дней следственные органы допрашивали российских моряков с танкера Carib Vision, а 17 февраля большая часть экипажа вылетела на родину.

На борту Carib Vision оставались капитан, его первый помощник и оператор насосного оборудования, которые продолжали давать показания следственным органам, а также главный механик, который поддерживал силовую установку судна в рабочем состоянии.

28 марта доминиканские власти неожиданно взяли под стражу капитана Вадима Широкова.

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