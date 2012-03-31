Krebs on Security: украдены данные более 10 млн держателей Visa и MasterCard

Три американские компании - лидеры платёжных систем Visa и MasterCard, а также четвертая по размерам глобальная система Discover накануне сообщили о масштабной краже персональных данных держателей кредитных и дебетовых банковских карт.

Безопасность собственно платёжных системнарушена не была, утверждаетсяв заявлении этих трёх компаний.

Пользовательская информация была похищена через стороннюю посредническую компанию, занимающуюся процессингом — обработкой и хранением информации, необходимой при проведении платежей с карточек. По сообщению CNN, речь идет о компании Global Payments, передает ИТАР-ТАСС.

Пока неизвестно, сохранность средств какого числа банковских пользователей находится под угрозой. Visa и MasterCard заявили, что предупредили банки о взломе. Discover, в свою очередь, начала проводить мониторинг банковских счетов на предмет подозрительных операций и в случае необходимости готова к перевыпуску карт.

Кроме того, MasterCard сообщила о произошедшем в американские правоохранительные органы и наняла для проведения расследования независимую компанию, которая специализируется на обеспечении сетевой безопасности данных.

Впервые информация об этой масштабной краже персональной финансовой информации появилась в сообщении специализированного блога Krebs on Security. В нем заявлялось, что Visa и MasterCard в срочном порядке предупреждают американские банки о возможной краже данных банковских карт более 10 миллионов человек.

По данным блога, взлом систем безопасности произошел в период с 21 января по 25 февраля этого года.