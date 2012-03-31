В Северном Орехово-Борисово застрелили брянского предпринимателя

На юге Москвы в Северном Орехово-Борисово на парковке у дома №22 на улице Маршала Захарова в около полуночи пятницы неизвестные из джипа расстреляли 42-летнего брянского предпринимателя Георгия Олихвера.

"42-летний мужчина выходил из своего "Мерседеса", когда к нему подъехал темный джип, из которого неизвестный произвел несколько выстрелов. От трех огнестрельных ранений, одно из которых было в голову, пострадавший скончался на месте происшествия. Убийце удалось скрыться", - сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

При погибшем были обнаружены документы на имя предпринимателя Георгия Олихвера 1970 г.р., зарегистрированного в городе Брянске. Деньги и личные вещи похищены не были, что позволило сделать вывод о том, что целью преступления было не ограбление.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняется, кому и зачем могла понадобиться смерть бизнесмена.