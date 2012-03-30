МИД РФ: суд Доминиканы обвинят российского моряка в организации наркотрафика

В Доминиканской республике российского капитана американского грузового судна Caribe Vision Вадима Широкова суд обвиняет в причастности к организации сети международного наркотрафика, сообщает в пятницу МИД России.

"28 марта 2012 в городе Ла-Романа (Доминиканская Республика) состоялось очередное судебное заседание по делу о задержании 5 февраля 2012 года по подозрению в готовившейся нелегальной транспортировке наркотиков судна Caribe Vision, экипаж которого состоял из 17 российских граждан. Суд постановил взять под стражу капитана судна Вадима Широкова", - сообщает пресс-служба МИД РФ.

В судебном документе, который российский представитель в Санто-Домиго получил накануне, говорится, что следственными органами Республики Доминикана было установлено, что гражданин РФ Вадим Широков причастен к организации международного наркотрафика, на основании чего в ближайшее время будет вынесено решение об избрании ему соответствующей мере пресечения.

"В ходе упомянутого судебного заседания также вынесено решение освободить от дальнейшего участия в процессе в качестве свидетелей первого помощника капитана Алферьева и оператора насосного оборудования Светлова, — уточнили в МИД РФ. — Их вылет в Россию вместе с главным механиком Малышкиным запланирован на 30 марта".

В свою очередь российское посольство направило в МИД и Генпрокуратуру республики требование о принятии мер по охране прав и законных интересов арестованного гражданина РФ, а также по обеспечению ему безопасных и достойных условий содержания в том случае, если он не будет отпущен под залог или под подписку о невыезде.

Особое внимание российские дипломаты обратили внимание на необходимость скорейшего определения меры пресечения и оперативного рассмотрения дела.

Эта история началась 5 февраля 2012 года в порту Ла Романа Доминиканской Республики, когда представители власти провели обыск на американском грузовом судне Caribe Vision, в экипаж которого входили 17 граждан России. Все они были взяты под стражу, однако 13 из них вскоре были отпущены и в конце февраля они прибыли в Москву.

На территории Доминиканской Республики по-прежнему находился капитан судна Вадим Широков, старший помощник Алферьев и член экипажа Светлов, в показаниях которых нуждался нуждался суд, а также механик Малышкин, который должен был решать вопросы жизнеобеспечения судна.

При этом ранее отмечалось, что на судне не было обнаружено наркотиков и претензий у доминиканских властей к российским морякам у властей республики нет.