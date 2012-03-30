В Москве у жены посла Марокко в России украли драгоценности

В центре столицы неизвестные похитили ювелирные украшения 35-летней супруги посла Королевства Марокко в России Абделькадера Лешехеба стоимостью 300 тысяч евро из сейфа в резиденции в Пречистенском переулке.

"В 18:39 на пульт дежурного по городу "02" позвонил секретарь-переводчик посольства Кадер Хасан, который сообщил, что из сейфа посла пропали драгоценности стоимостью полмиллиона долларов", - сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

В настоящий момент на месте происшествия работает оперативная группа во главе с начальником управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы.

Кража совершена в резиденции посла, расположенной по адресу Пречистенский переулок, дом 8а.