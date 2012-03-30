Питерский капитан полиции с дружками похитил студента ради выкупа в 0,5 млн

В Санкт-Петербурге участковый Московского района с неустановленными пока подельниками похитили студента СтПГУ изквартиры в Петроградском районе и держали в опорном пункте, требуя выкуп в размере 450 тысяч рублей.

Трое представившихся полицейскими, 25 марта в три часа ночи вошли в квартиру на улице Куйбышева, обыскали ее и заявили присутствовавшим там пяти студентам Санкт-Петербургского госуниверситета, что нашли наркотики, попутно отобрав 15 тысяч рублей.

Они потребовали отдать им 450 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

"Затем сообщники забрали из квартиры одного из студентов и доставили его в опорный пункт полиции, где удерживали его до следующего дня. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", - сообщает в пятницу СКР на ведомственном сайте.

Вечером 28 марта поступила явка с повинной от участкового уполномоченного 29 отдела полиции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга капитана полиции Куанеша Кулушева, который сообщил о совершенном им преступлении.

31-летний капитан сообщил, что его сообщниками были один бывший сотрудник милиции, уволенный из органов еще в сентябре 2009 года, и некий малознакомый гражданин.

Участковый немедленно был уволен (похоже, что задним числом, раз ему не вменяет СКР должностные преступления) и сейчас находится под подпиской о невыезде.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СКР.