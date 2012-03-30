На северо-западе Москвена на улице Твардовского в ночь на четверг ППСники задержали угонщика - гостя столицы. Причем, автовор был пойман за несколько часов до того, как владелец "жигулёнка" обнаружил пропажу.

"29 марта в 2.30 ночи на ул. Твардовского сотрудники отдельной роты ППСП задержали подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2105. Сотрудники полиции, находясь на маршруте своего патрулирования, обратили внимание на водителя, который вел себя подозрительно. Как только на горизонте показалась патрульная машина, "пятерка" резко развернулась и поехала в другую сторону", - сообщила в пятницу представитель пресс-группы УВД по СЗАО Москвы Наталия Уварова.

Полицейские догнали подозрительную машину и выяснили, что документов на нее у водителя нет, замок двери взломан, а провода соединены напрямую.

"Злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть. Полицейские нашли владельца Жигулей по автомобильным учетам и сообщили ему о случившемся. Утром он подал заявление об угоне и забрал свою машину", - рассказала Уварова.

В отношении 20-летнего приезжего из Смоленской области возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).