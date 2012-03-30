Подмосковные полицейские пытали своих жертв противогазами

Бывшие сотрудники УВД в подмосковном Егорьевске, чтобы получить признательные показания, надевали на голову 48-летней женщине противогаз с закрытым клапаном. В служебных кабинетах изъяты 6 противогазов.



Перед судом предстанут экс-начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска майор милиции Александр Перфильев, бывший замначальника отдела уголовного розыска подполковник милиции Сергей Саенко и бывший оперуполномоченный отделения по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска капитан милиции Роман Кузин.

Полицейские с целью получения от 48-летней местной жительницы признательных показаний в совершении убийства надевали ей на голову противогаз с закрытым клапаном, перекрывая доступ к кислороду, требуя признать вину в совершении преступления. После отказа дать признательные показания, они вновь неоднократно надевали на нее противогаз. Когда женщина кричала, полицейские ее били. В ходе осмотра служебных кабинетов УВД сотрудники подмосковного УСБ ГУВД изъяли шесть противогазов, сообщает «Коммерсантъ». В отношении экс-правоохранителей возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.



