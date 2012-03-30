В Дагестане из бюджета похитили 23 млн рублей

В Дагестане руководители подрядной организации похитили из бюджета 23 миллиона рублей. Преступники похитили деньги, завысив объемы выполненных работ при строительстве очистных сооружений.

Инцидент произошел в городе Избербаш. В 2011 году, отмечает Следственный комитет, подрядчики завысили объемы выполненных работ и незаконно применили удорожающий коэффициент. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости. Дело было возбуждено против руководителей коммерческой организации по факту мошенничества и в отношении совершившего подлог главного инженера отдела капитального строительства администрации Избербаша.