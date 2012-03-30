Из банка на Садовой улице украли деньги

Накануне в 18:40 в помещении «Юнистрим банка» (Садовая улица, дом 32) после конфликта с неизвестным мужчиной 39-летняя женщина-кассир обнаружила отсутствие на столе денежных средств, принадлежащих банку. Сумма похищенного устанавливается.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», неизвестный разбил бутылку пива о дверь обменного пункта, и либо он, либо его сообщник, воспользовавшись суматохой, похитил деньги.

«Тревожная» кнопка была нажата в 18:58, наряд охранного предприятия прибыл в 19:16. Задержать никого не удалось.