В КБР задержали главаря одной из бандитских группировок

В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали двух боевиков. Один из них, по данным Национального антитеррористического комитета, являлся главарем бандгруппы.

Инцидент произошел вечером 29 марта. На улице Второй Таманской дивизии в Нальчике была блокирована машина марки "Ауди". Силовики попытались задержать лиц, находившихся в автомобиле. В ответ они оказали вооруженное сопротивление, передает Интерфакс. Были уничтожены Алсан Загаштоков и Заурбек Загаштоков.