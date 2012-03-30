В Москве неизвестные ограбили банкомат ОАО "АКБ "Авангард". Банкомат был установлен в помещении Российского технологического университета им. К.Э. Циолковского на Берниковской набережной.

Преступников было шестеро. Отжав входную дверь, они проникли в здание университета. Злоумышленники избили и связали двух сторожей, передает РБК. Банкомат вскрыли при помощи электроинструмента. Неизвестные похитили 419 тыс. рублей и скрылись с места преступления.