В Питере задержали полицейского, который помог похитить студента СПбГУ

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали участкового полицейского, который 25 марта участвовал в похищении студента Санкт-Петербургского государственного университета из квартиры в Петроградском районе.

29 марта участковый уполномоченный ОП №29 УМВД России по Московскому району был уволен из ОВД по собственному желанию. Его задержали сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, передает Интерфакс. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.