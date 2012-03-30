В Питере задержали полицейского, который помог похитить студента СПбГУ
30 марта 2012, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали участкового полицейского, который 25 марта участвовал в похищении студента Санкт-Петербургского государственного университета из квартиры в Петроградском районе.
29 марта участковый уполномоченный ОП №29 УМВД России по Московскому району был уволен из ОВД по собственному желанию. Его задержали сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, передает Интерфакс. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.