В Назрани неизвестный заминировал легковушку, пострадали 2 человека

В Назрани неизвестный взорвал автомобиль. Инцидент произошел в 08:30 мск на улице Муталиева. Под легковой автомашиной сработало взрывное устройство неустановленного образца, есть пострадавшие.

С ранениями различной степени тяжести были госпитализированы водитель и пассажир машины. На месте взрыва в настоящее время работает оперативно-следственная группа, передает Интерфакс. Специалисты уточняют личности раненых.