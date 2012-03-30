В Назрани неизвестный заминировал легковушку, пострадали 2 человека
30 марта 2012, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Назрани неизвестный взорвал автомобиль. Инцидент произошел в 08:30 мск на улице Муталиева. Под легковой автомашиной сработало взрывное устройство неустановленного образца, есть пострадавшие.
С ранениями различной степени тяжести были госпитализированы водитель и пассажир машины. На месте взрыва в настоящее время работает оперативно-следственная группа, передает Интерфакс. Специалисты уточняют личности раненых.