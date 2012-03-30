В Нижнем Новгороде от жестоких побоев мужа накануне погибла молодая женщина, мать детей 2-х и 4-х лет. Следствием установлено, что 30-летний мужчина отхлестал ее брючным ремнем в ходе ссоры.

Злодей бил женщину на глазах малолетних детей. 28-летняя женщина скончалась от телесных повреждений. Следователям преступник объяснил, что его супруга плохо, неправильно себя вела, в том числе и выпивала с подругами.

А он ее ремнем « воспитывал». По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным следственного управления СКР по Нижегородской области, задержанному инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В настоящее время малыши находятся в органах опеки и попечительства. Решается вопрос о передаче детей на воспитание бабушке.