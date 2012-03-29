Скорая не поехала к младенцу в Рязанской области, ребенок умер

Следователи в Рязанской области возбудили дело в связи с гибелью от пневмонии трехмесячного малыша, к которому из-за плохой дороги отказалась ехать бригада скорой помощи.



Мальчику стало плохо утром 28 марта 2012 года. Как говорят родители, бригада скорой помощи отказалась выезжать на вызов в село Воршево Путятинского района из-за плохой дороги. Родители сами доставили младенца в районную больницу, где он скончался.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает РИА Новости. Так как заболевание младенца представляло реальную опасность его жизни и в результате привело к смерти, следственные органы дадут правовую оценку действиям (бездействиям) всех, кто был обязан осуществлять уход и наблюдение за ребенком, а также оказывать ему медицинскую помощь.



