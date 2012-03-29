В Казани разобрались с «Птичьей бригадой»

В Татарстане вынесен приговор восьми участникам преступной группировки «Птичья бригада», совершившим пять убийств и четыре покушения на убийство. Лидер группировки Виктор Курицин будет сидеть пожизненно.



Установлено, что в 2000–01 годах, участники «Птичьей бригады» устроили перестрелку с группировкой «Азатовские» за контроль над рынком «Дары природы» в городе Зеленодольске и передел сфер влияния. Курицин решил устранить конкурентов с помощью автоматического оружия.

Главарь банды был объявлен в розыск и задержан в апреле 2010 года. Он проживал вместе с семьей в Самаре и работал замдиректором по экономике и развитию компании «Самара-ресурс».

Приговор Курицину был вынесен Верховным судом Татарстана, сообщает Лента.ру. Остальным подсудимым были назначены от четырех лет условно до двадцати с половиной лет лишения свободы.



