Похищенный в Пермском крае мальчик откликается на свое первое имя

Волонтеры, которые ищут пропавшего в городе Краснокамск Пермского края 6-летнего Илью Ярополова, сообщили, что мать ребенка поменяла своему сыну имя. Раньше его звали Камиль Сабреков.



"Нам случайно удалось это выяснить. Одному из наших ребят удалось узнать, что мальчика раньше звали Камиль Сабреков, а затем мама поменяла ему имя. В полиции нам сказали, что действительно это так", - сказала один из организаторов поиска малыша в Пермском крае, сообщает «Интерфакс».

Мальчик откликается именно на это имя.



Ранее «АН» писали: Следственным управлением СК РФ по Пермской области составлен фоторобот молодой женщины, которая подозревается в похищении ребёнка накануне днём из детского сада города Краснокамска.



