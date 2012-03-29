Цыганские гастроли полиция прервала после дебюта в 170 тыс. (ВИДЕО)

В Анжеро-Судженске Кемеровской области арестована цыганка, "снявшая порчу" с местного жителя за 169 тысяч рублей и старый мобильный телефон, сообщила представитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Маслакова.

К семье местных пенсионеров две цыганки зашли прицельно. Дверь открыла пожилая хозяйка, и незваные гостьи принялись расспрашивать ее о пенсии и здоровье. Интерес незнакомок к хозяйке усилился после того, как она сказала, что все сбережения "на черный день" хранит дома и даже показала, где именно лежат наличные.

"В доме своих будущих жертв злоумышленницы провели около получаса. Они успели поговорить о здоровье и, когда выяснилось, что у 60-летнего сына хозяйки болит рука, с радостью вызвались полечить ее. По заключению незнакомок, рука болела из-за порчи, которую навели на пенсионера. Пока одна цыганка производила различные манипуляции над руками больного, вторая в это время незаметно прошла в комнату, где хранились деньги семьи, и вытащила из шкафа всю сумму", - рассказала Маслакова.

Как только гостьи ушли, хозяйка с сыном заметили пропажу сотового телефона. Они решили проверить сбережения и, убедившись, что их на месте нет, набрали "02".

"Полицейские приехали на место происшествия в течение нескольких минут. Приметы подозреваемых они сразу передали по рации всем патрульным нарядам. Спустя около получаса две похожие по описанию женщины были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны в другом районе города. Все похищенные деньги были при них, и задержанные признались, что они действительно совершили кражу в семье пенсионеров. При пересчете выяснилось, что добычей двух злоумышленниц стали 169 тысяч рублей и старый сотовый телефон, который владельцы оценили в 200 рублей", - объяснила представитель пресс-службы.

Задержанными оказались две цыганки 15-ти и 30-ти лет. Одна из них, зарегистрированная в городе Копейск Челябинской области, сама рассказала полицейским, что несколько дней назад они приехали в Анжеро-Судженск и сразу приступили к "работе", так как иного способа заработать себе на хлеб не знают.

Обворованные пенсионеры стали их первыми жертвами, дальнейший их промысел пресекли полицейские.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Старшаяцыганка проведет время до суда под арестом. Ведется следствие.

Куда денется 15-летняя воровка, Главк не сообщает.