В Нижнем Новгороде муж до смерти запорол жену

В Нижнем Новгороде накануне в ходе ссоры с женой 30-летний мужчина жестоко избил ее ремнем. Он пояснил, что таким образом он "воспитывал" свою жену, которая неправильно себя вела, выпивала с подругами.

От полученных побоев 28-летняя женщина скончалась. Подозреваемый задержан.

В момент избиения мамы дома находились дети 2-х и 4-х лет. В настоящее время малыши находятся в органах опеки и попечительства, решается вопрос о передаче их на воспитание бабушке.