Сумку с телом женщины обнаружили на детской площадке в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга в ночь на четверг жительница дома по улице Дыбенко обнаружила во дворе на детской площадке багажную сумку с телом неизвестной женщины на вид 60-65-ти лет. Петербурженка тут же вызвала полицию.

"Прибывший на место участковый открыл чемодан, замотанный скотчем, и обнаружил внутри труп неизвестной пожилой женщины без видимых признаков насильственной смерти. Тело было скрючено в позе эмбриона. При осмотре трупа на лице и кистях обеих рук были обнаружены ссадины", - сообщает официальный сайт Главка СУСК по Петербургу и Ленобласти.

"Произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, а также проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности погибшей, всех обстоятельств происшедшего", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"АН" писали, что похожий случай произошел и в Москве, где 26 марта возле дома дворник нашел чемодан с расчлененными останками молодой женщины во дворе дома № 64 на Дмитровском шоссе. Как оказалось, с 24-летней приезжей из Тулы Дарьей К. расправился ее гражданский муж, 36-летний москвич Владимир Ч. Расчленив тело, убийца решил разбросать его части по Москве и ближайшему Подмосковью. Ноги жертвы подозреваемый, по его словам, выбросил в реку на Воробьевых горах, а в Балашихе спрятал голову убитой.