На Камышовой выращивали коноплю

Петербуржец устроил «плантацию» по культивированию марихуаны в своей квартире. Сотрудниками полиции выявлен факт культивирования растений, содержащих наркотические вещества, в квартире на Камышовой улице. В жилище обнаружено 41 растение, которое согласно справке эксперта, является коноплей.



Проверка показала, что проживающий по данному адресу гражданин Ш. длительное время осуществлял культивирование наркотика, предназначавшегося, предположительно, для реализации наркозависимым лицам, сообщили «Конкретно.ру» в городской прокуратуре.



В настоящее время полицией Приморского района производится проверка иных возможных фактов преступной деятельности задержанного, а также сбор доказательственной базы для предъявления обвинения подозреваемому. В отношении Ш. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.