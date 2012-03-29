На Кузбасе новокузнецкие полицейские задушили и повесили свидетеля

В городе Новокузнецке Кемеровской области в четверг четырем правоохранникам предъявили обвинение за убийство в отделе полиции 31-летнего свидетеля преступления. Избитый парень задохнулся в противогазе. Полицейские повесили труп, изображая суицид.

Инцидент произошел 16 сентября 2011 года. В Новобайдаевском отделе внутренних дел города Новокузнецка было обнаружено в петле тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Смерть мужчины, по заключению судебно-медицинской экспертизы, наступила от асфиксии до того, как на его шею была накинута петля.

Установить и задержать подозреваемых по горячим следам не удалось. Сотрудники полиции поясняли, что мужчину доставили в отдел в качестве свидетеля, на некоторое время оставили одного в кабинете, а затем обнаружили его мертвым.

Виновных в смерти задержанного нашли опера СБ ГУ МВД России по Кемеровской области. Подозреваемые в совершению данного преступления, были задержаны 25 марта 2012 года.

"В ходе следствия установлено, что полицейские, проверяя молодого мужчину на причастность к преступлению, добиваясь показаний, надели на потерпевшего противогаз и избили. Мужчина скончался, и, уже пытаясь скрыть преступление, обвиняемые согласовали версию суицида. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает в четверг СУСК по Кемеровской области.

Четырем сотрудникам полиции УМВД России по городу Новокузнецку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, б, в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает СУСК.

"АН" писали, что вчера стало известно ещё об одном скандальном преступлении полицейских Кузбасса. В Анжеро-Судженске, майор и капитан полиции издевались над 25-летним местным жителем в гараже, проверяя его на причастность к преступлению. От проверки парень умер. Труп правоохранники выбросили на трассу.

Кроме того, в среду в Белгороде возбуждено уголовное дело по избиению в отделе полиции №1 областного центра двух местных жителей, доставленных туда за нарушение общественного порядка.

Также в среду председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос создания в структуре СК подразделения, специализирующегося на расследовании дел в отношении полицейских.

А глава МВД РФ Рашид Нургалиев заявил 28 марта по итогам "круглого стола", посвященного вопросам духовно-нравственного воспитания полицейских, что все преступления, совершенные сотрудниками полиции, будут расследоваться публично.