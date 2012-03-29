В Московской области задержан уроженец Чечни - активист "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Эта международная мусульманская организация, идеологически связанная с "Аль-Каидой", запрещена во многих странах за экстремизм.

Задержанный - 40-летний Рамзан Шайхаев по кличке "Абдулла", сообщил в четверг начальник пресс-службы ГУ МВД России Подмосковья Евгений Гильдеев. По его словам, Шайхаев возглавлял преступную группу, большая часть которой была уничтожена месяц назад при разбойном нападении в подмосковных Химках.

Как сообщил Гильдеев, уроженец Чечни Шайхаев "является неформальным религиозным лидером и идеологическим приверженцем запрещенной Верховным судом России международной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

Вместе с Шайхаевым были задержаны еще четверо человек. У них была изъята запрещенная литература, проповедующая радикальное направление ислама, и небольшой арсенал огнестрельного оружия.

Отметим, что объединение "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (Обвинение в неверии) создано в 1970-х годах в Египте.

Напомним, в подмосковных Химках попытка вооруженного разбойного нападения на офисно-складские помещения была совершена 29 февраля. Оперативники знали о готовящемся нападении и устроили засаду. В результате перестрелки пятеро бандитов были убиты, троих удалось задержать по горячим следам. По данным следствия, среди убитых были четверо жителей Дагестана в возрасте от 21 до 28 лет и 26-летний уроженец Челябинской области. По подозрению в соучастии в совершении разбойного нападения и незаконном хранении огнестрельного оружия были задержаны трое жителей Республики Дагестан 21, 23 и 26 лет.

2 марта суд санкционировал арест участника нападения в Химках - 25-летнего гражданина Туркмении Магомеда Мамедова.