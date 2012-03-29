На российско-финляндской границе изъято 28 кг психотропного вещества

Сильнодействующее вещество «гаммабутиролактон» было изъято сотрудниками правоохранительных подразделений Выборгской таможни в результате оперативно-розыскных мероприятий.



Препарат был обнаружен в автомобиле «Додж Караван», следовавшем из России в Финляндию через таможенный пост МАПП «Торфяновка», сообщает АН «Оперативное прикрытие», на основании оперативной информации отдела по борьбе с контрабандой наркотиков (ОБКН) Выборгской таможни о возможном перемещении психотропных веществ через границу автомобиль был направлен для проведения таможенного досмотра, в результате которого в багажнике машины была обнаружена пластмассовая канистра с жидкостью весом более 28 кг.



В ходе проведенной экспертизы было установлено, что изъятая жидкость содержит в своем составе сильнодействующее вещество «гаммабутиролактон», которое относится к сильнодействующим веществам, запрещенным в соответствии с законодательством к обороту на территории Российской Федерации.



В отношении водителя автомобиля «Додж Караван» отделом дознания Выборгской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226¹ УК РФ.



Справка. При попадании в организм гаммабутиролактон превращается в гамма-оксимасляную кислоту, которая оказывает специфическое действие на центральную нервную систему (ЦНС). Гаммабутиролактон быстрее проникает в головной мозг, чем соли гамма-оксимасляной кислоты. Употребление с алкоголем опасно вплоть до летального исхода, передозировка вызывает головокружения, рвоту и потерю сознания. При регулярном пероральном применении (в виде водных растворов) может вызвать тяжелую психологическую и физическую зависимость, необратимые изменения электролитного баланса, биохимии организма, в частности, ЦНС.