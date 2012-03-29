На северо-западе Москвы районе ВДНХ накануне вечером неизвестные у Елены Медовниковой, ведущей информационной программы "События", на телеканале "ТВ-Центр" угнали автомобиль "Лексус-350", стоимостью 2,5 млн рублей.

Внедорожник похищен от дома 3 на улице Академика Королёва. Стоимость похищенного автомобиля телеведущая оценила в 2,5 млн рублей. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Несмотря на то, что иномарка была оборудована дорогостоящей сигнализацией, сигнал о ее срабатывании на пульт оператора не поступил, сказал источник.